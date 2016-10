Die Orgeln in der Eusebiuskirche in Wendlingen und in der Jakobskirche im Stadtteil Bodelshofen sind in die Jahre gekommen. Deshalb lässt die evangelische Kirchengemeinde sie nun reinigen und reparieren. Ab 2017 soll das Instrument in der Eusebiuskirche für 80 000 Euro umgebaut werden. „Dann haben wir ganz andere klangliche Möglichkeiten“, schwärmt Kirchenmusiker Urs Bicheler.

„Vor 20 Jahren sind die Orgeln zum letzten Mal gereinigt worden, da haben sich viel Schmutz und Staub angesammelt“, sagt er. Für beide Projekte sammelt die Kirchengemeinde Spenden. Der Erlös der Konzerte mit