(red) - Nikolai Keller hat zum 1. Oktober als alleiniger Geschäftsführer die Verantwortung für die Filderklinik gGmbH übernommen, wie es jetzt in einer Pressemitteilung heißt. Volker Ernst, der seit September 2009 als Geschäftsführer der Filderklinik tätig war, verlässt das Krankenhaus zum 30. November auf eigenen Wunsch, um einen neue Aufgabe zu ergreifen. Nikolai Keller ist Jurist und seit vielen Jahren in leitenden Positionen tätig, zuletzt als Geschäftsführer und Vorstand des Altenhilfeträgers Nikolaus-Cusanus-Haus in Stuttgart. Er war der Filderklinik in unterschiedlichen Rollen, unter anderem als Vorstandsmitglied des Vereins