(red) - Die AOK-Kundencenter in Filderstadt-Bernhausen und Leinfelden-Echterdingen haben einen neuen Leiter. Sascha Oelkrug ist seit dem 1. Januar verantwortlich für die beiden Filialen auf den Fildern mit zusammen rund 35 000 Versicherten. Der 29-Jährige Betriebswirt ist mit der Region vertraut. Er leitete zuvor das AOK-Kundencenter in Ostfildern und hat schon seine Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten bei der AOK Neckar-Fils absolviert. Ihm zur Seite stehen insgesamt 14 Kollegen an den beiden Standorten. „Unsere Versicherten und unsere Firmenkunden sollen spüren, dass wir uns ganz persönlich um ihre Anliegen kümmern“,