(red) - Anfang November hat Kriminalhauptkommissar Florian Schepp mit 41 Jahren die Leitung des Polizeipostens Wendlingen übernommen.

Die polizeiliche Laufbahn des 41-Jährigen begann 1996 mit der Einstellung bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen. Nach der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst versah er zunächst Dienst bei der Verkehrspolizei der damaligen Polizeidirektion Esslingen, bevor er 2003 in den gehobenen Polizeivollzugsdienst aufstieg. Nach seiner anschließenden Verwendung in einer Dienstgruppe beim Polizeirevier Esslingen wechselte er zur Kriminalpolizei, wo er in verschiedenen Dezernaten tätig war. Seit