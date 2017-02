Das Unternehmen hatte bei einer Ausschreibung ab Dezember 2016 das wirtschaftlichste Angebot abgegeben, wie die Stadtverwaltung in ihrer Beratungsvorlage mitteilt. Bereits vor längerer Zeit hatte der Gemeinderat zugestimmt, die Verwaltung der Wohnungen auszulagern. Anlass zu der Überlegung sei der Wegfall einer Teilzeit-Stelle in der Stadtkämmerei gewesen, in der der kaufmännische Teil der Arbeit erledigt wird, erklärt der Beigeordnete und Stadtkämmerer Michael Hanus, der zugleich kaufmännischer Leiter des Eigenbetriebes Wohnen ist. Diese Stelle wird nun also nicht wiederbesetzt.

Zwar erhoffe sich die