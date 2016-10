(red) -Am diesem Sonntag ist Flugplanwechsel am Flughafen Stuttgart: Bis zum 25. März bieten 38 Airlines in Stuttgart regelmäßige Flüge zu 78 Destinationen in 28 Ländern. Unveränderter Spitzenreiter bei den angeflogenen touristischen Zielen ist Palma de Mallorca mit bis zu 40 Flügen pro Woche. Die Fluggesellschaft Corendon Airlines hat erstmals Marrakesch im Programm; alle 14 Tage wird die marokkanische Metropole mit einer Boeing 737-800 angesteuert. Die türkische Regionalfluggesellschaft Borajet setzt erstmals ihre Verbindung nach Adana im Süden der Türkei mit einem wöchentlichen Flug auch im Winterhalbjahr fort.

Anzeige