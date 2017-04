Neue Weichen sind gefragt

REICHENBACH: In seiner Stellung zum Regionalverkehrsplan lehnt der Gemeinderat den Stumpenhofaufstieg ab

Was im Entwurf für den neuen Regionalverkehrsplan als „Maßnahme mit hoher Dringlichkeit“ eingestuft wird, will Reichenbach auf gar keinen Fall: Den „Stumpenhofaufstieg“ an der Gemarkungsgrenze zu Plochingen. In der Ablehnung ist sich der Gemeinderat mit den Plochinger Kollegen einig.