(red) -Der BUND-Ortsverband Reichenbach-Hochdorf lädt heute ab 19 Uhr zu seiner Jahreshauptversammlung ins Gasthaus Hecht, Kirchheimer Straße 11 in Ebersbach/Fils, ein. Der Ortsverband des Bund für Umwelt- und Naturschutz wird künftig auch Gemeinden im Landkreis Göppingen in Sachen Natur- und Umweltschutz unterstützen. Deshalb wird der seit einigen Jahren aktive Ortsverband Reichenbach-Hochdorf in BUND Ortsverband Unteres Filstal umbenannt. Ihm obliegt dann auch die Betreuung der Mitglieder des Landkreises Göppingen und weiterhin der bisherigen Gemeinden Reichenbach, Hochdorf sowie der Stadt Plochingen.

Anzeige