(rok) - Die Tübinger Privatdozentin Marty Zdichavsky hat die Leitung der Chirurgie an der Filder­klinik übernommen. Die 48-Jährige hat als erste Frau in Deutschland die Zertifizierung für minimalinvasive Chirurgie erhalten. Dies ist auch heute noch eines ihrer Spezialgebiete. Die „hochmoderne Operationstechnik“ greife nur wenig in den Körper ein. So könne man bei fast allen Operationen den Patienten schonen und ihm helfen, rasch wieder fit zu werden, erklärt Zdichavsky.

Sie habe sich für die Filderklinik als neuem Wirkungsfeld entschieden, weil hier der Mensch „nicht auf sein Symptom beschränkt, sondern mit Körper und Seele