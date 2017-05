(kry) - Rund 40 000 Euro kostet die Modernisierung der EDV-Anlage der Gemeindeverwaltung Baltmannsweiler. Das neue System ist nötig, weil der bestehende Server im Rathaus an Kapazitätsgrenzen stößt, erläuterte die Verwaltung dem Gemeinderat. Geplant ist der Umtausch vor der Sommerpause. Die Gemeinde will auch die Datensicherheit erhöhen, da die Daten mit dem neuen Server auf auswärts gelagerten Wechseldatenträgern erfolgt. Bestätigt hat der Gemeinderat Andreas Hirschmann als Kommandant der Feuerwehr und Hans-Jörg Ziegler als seinen Stellvertreter. Monika Mattes vom Hauptamt freute sich, dass die beiden an der Hauptversammlung der