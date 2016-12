Von Roland Kurz





Gegen Pluralität in der offenen Jugendarbeit gäbe es zunächst wenig einzuwenden. Warum sollen nicht auch der CVJM oder ein anderer freier Träger einen Jugendtreff betreiben und dafür genauso viel Zuschuss erhalten wie der Kreisjugendring? So argumentieren die freien Träger selbst. Die Freien Wähler im Kreistag sehen dies ebenso und wollen das „Esslinger Modell“ öffnen. Es ist durchaus denkbar, dass der Wettbewerb auch in der Jugendarbeit befruchtet. Aber der Kreistag muss sich über mögliche Nebenwirkungen im Klaren sein. Füllt er nicht gleichzeitig den Topf für die Jugendarbeit auf, wird der langjährige Vertragspartner, der KJR, beschnitten. Und mit dem ist der Landkreis - von der Finanzkrise 2014 abgesehen - mehr als gut gefahren. Der KJR unterscheidet sich von den freien Trägern grundsätzlich. Über ihn nimmt der Kreis seine Planungsverantwortung für die Jugendhilfe wahr. Über ihn garantiert er die flächendeckende Versorgung: Will eine Gemeinde ein Jugendhaus, dann steigt der KJR ein - mit dem Landkreis als Geldgeber im Rücken. Das Argument, hier werde ein Monopolist bevorzugt, zieht nicht. Denn der KJR handelt im öffentlichen Auftrag und er wird, zumindest seit Kurzem, gut kontrolliert.

Was den Kreisjugendring bisher ausgezeichnet hat, das ist seine Anpassungsfähigkeit. Er hat sein Ohr am Puls der Jugend, lässt seine Arbeit von externen Fachleuten überprüfen und stellt neue Projekte auf die Beine, um sie kreisweit anzubieten. Auch bei der Schulsozialarbeit hat sich der KJR als flexibler Partner der Kommunen gezeigt. Die Kreisräte sollten zwei Mal überlegen, ob sie den KJR, den sie gerade wirtschaftlich aufgepäppelt haben, gleich wieder schwächen.