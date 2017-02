Immer auf den Wegen bleiben, das ist im Naturschutzgebiet oberstes Gebot. Wer beim Pflegeeinsatz des Nabu an den Wernauer Baggerseen mithilft, kommt aber auch in Zonen, die sonst tabu sind. Gut 15 Männer und Frauen packten am Samstag an, wobei auch Motorsägen und ein Radlader im Einsatz waren.

Um die fünf Grad hat es am Samstagmorgen, das ist verglichen mit minus elf beim ersten Arbeitstermin im Januar geradezu frühlingshaft. Die Freiwilligen, mit Arbeitshandschuhen und robustem Schuhwerk ausgerüstet, marschieren mit Roland Appl vom Nabu zum Naturschutzgebiet. Bald geht es ab vom