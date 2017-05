Nahe am Mordversuch

STUTTGART/OSTFILDERN: Vier Jahre Haft für 39-Jährigen wegen Messerattacke

Ein 39-Jähriger wurde vom Stuttgarter Landgericht wegen versuchten Totschlags zu vier Jahren Haft verurteilt. Der Arbeiter hatte seinen Teamleiter Stunden nachdem dieser ihn wegen Zuspätkommens gerügt hatte, in der Firma in Ostfildern unvermittelt mit einem Cuttermesser angegriffen. Der erlitt eine oberflächliche Schnittverletzung am Hals, sein Hemdkragen verhinderte Schlimmeres.