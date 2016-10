Von Daniela Haußmann

Waschbär, Fuchs, Dachs und Co. zieht es immer häufiger in Siedlungsgebiete. Üppiges Futter und viele Unterschlüpfe machen das Leben mit dem Menschen attraktiv. Wachsende Wohngebiete, neue Autobahnen und Bahntrassen zerschneiden immer mehr ihren Lebensraum. Außerdem bieten ihnen landwirtschaftliche Monokulturen nur noch wenig Nahrung. Was wächst und was nicht, liege allein in Menschenhand, erklärt Martin Klatt vom Naturschutzbund Nabu in Baden-Württemberg.

Anders ist die Situation in den Städten. In Beeten und auf Komposthaufen finden die Tiere eine schmackhafte Mahlzeit aus Würmern, Schnecken, und Mäusen.