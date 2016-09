Musik ist Trumpf in Plochingen. Vor drei Monaten erklang die Stadt beim Tag der Musik. Am vergangenen Samstag hieß das Thema Live-Musiknacht. Verschiedene Bands spielten in insgesamt neun Locations und machten die komplette Innenstadt zur Partymeile. Seit fast zehn Jahren wird die klingende Nacht in der Neckarstadt veranstaltet. Jetzt holte sich das Stadtmarketing die Eventagentur City Event IDE als professionellen Partner an die Seite. Das Konzept ging auf. Die Nachtschwärmer flanierten zwischen 18 und 1 Uhr trotz Nieselregens.

Bei der großen Opening-Party vor dem Alten Rathaus, stimmte DJ Thimo das Publikum