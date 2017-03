Es hat viel Mut dazu gehört, 1942, also mitten im Krieg, einen Posaunenchor zu gründen - nicht nur, weil viele Männer zum Militärdienst eingezogen waren, sondern auch weil christliche Vereine für die Nazis ein Dorn im Auge darstellten. „Wir sahen einen Verkündigungsauftrag in unserer Gemeinde und darüber hinaus“, begründet der langjährige Chorleiter Otto Hummel in der Chronik des Posaunenchors den „waghalsigen Entschluss“. Die Köngener hatten in Pfarrer Eugen Stöffler und seiner Frau Johanna, die Juden Unterschlupf im Pfarrhaus gewährten, mutige Unterstützer. Der Denkendorfer Posaunenchor, zu dem enge Beziehungen bestanden, habe den Anfängern kräftig