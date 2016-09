Am Flughafentower Stuttgart steht ein riesiger, leuchtender Smiley, der seine Mimik verändert, in Leinfelden-Echterdingen bewegt sich Licht über den Boden und versetzt ihn in Schwingung. Drei Wochen lang inszenieren 45 Künstler aus aller Welt in 25 Städten in der Kultur-Region Stuttgart mittels Licht Hügel, Türme, Treppen und Stäffele - also „Aufstiege“, die titelgebend für das Lichtkunstfestival sind. Am Samstagabend war vielerorts die Eröffnung. Auch in Ostfildern setzt eine Lichtintervention einen markanten Akzent. Sie heißt „View Point“, steht am Fuß der Landschaftstreppe im Scharnhauser Park und stammt von