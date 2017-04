Mit einem kleinen Turnier ist in Deizisau der sanierte Bolzplatz hinter dem Kindergarten „Arche Noah“ eingeweiht worden. Zwei Jugendliche hatten sich vor gut einem Jahr im Gemeinderat über Stolperfallen auf dem Platz beschwert. Sie wichen deshalb nach Köngen aus. Das ließen Bürgermeister und Gemeinderat nicht auf sich sitzen. Der Technische Ausschuss schaute sich den Platz an, Bürgermeister Thomas Matrohs begutachtete den Platz in Köngen. Wie man den Graben am Zaun entschärfen könnte, war zunächst unklar. Im Zweikampf rutsche man dort immer hinunter und könne sich verletzen, bemängelten die Jugendlichen. Ein Landschaftsbauer schlug vor, den Spielfeldrand