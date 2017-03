Zum dritten Mal hatte die Gemeinde zur Sportlerehrung in die alte Kelter eingeladen. Noch nie waren so viele Gäste zur Ehrung gekommen wie dieses Mal. Einzel- und Mannschaftssportler aus Sportvereinen, von Abteilungen, von Trainern, aber auch von Privatpersonen vorgeschlagen wurden, kamen zu der kleinen Feierstunde, die Bürgermeister Thomas Matrohs launig moderierte. „Das Gemeinschaftserlebnis, zusammen zu kämpfen und zusammen zu gewinnen, aber auch zusammen zu feiern und Teamgeist zu erleben, Fairness zu üben und zu erfahren - all das macht den Sport so lohnenswert“, sagt Matrohs. Sport bringe Menschen zusammen, verschiedenen Alters, verschiedener