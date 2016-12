Linstow (dpa) - Ein lautes Kreischen vieler Frauenstimmen gellt durch den Saal, als Deutschlands schönste Männer sich das letzte Textil vom Oberkörper reißen. Nach dem Auftritt im Anzug und im weit geöffneten Hemd kocht nun die Stimmung in einer Hotelanlage mitten in Mecklenburg-Vorpommern. Am Ende bekommt „Mister Germany“ 2017 seine schwarz-rot-goldene Schärpe umgelegt. Es ist der 23 Jahre alten Dominik Bruntner aus Hochdorf.

Der 1,87 Meter große brünette Typ hat eine Ausbildung als Industriekaufmann und arbeitet jetzt als Model. Er spiele gern Fußball und Tennis, mache Fitness und sei ein Karnevalsfan, sagt Bruntner auf der Bühne. Das Finale zur