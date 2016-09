Zuversichtlich ist ein Lieblingswort von Nils Schmid. Er ist zuversichtlich, dass seine Erfahrung als Finanzminister der SPD in Berlin nützt. Er ist zuversichtlich, dass er die Landespartei überzeugen kann, dass es eine gute Entscheidung ist, ihn am 11. März auf einen vorderen Listenplatz zu setzen. Bereits am Donnerstag war durchgesickert, dass der frühere baden-württembergische Finanzminister in den Bundestag wechseln will (wir berichteten). Als Nachfolger von Rainer Arnold (66), der vor zwei Wochen mitteilte, sich nach fünf Amtsperioden zurückzuziehen. In einem Pressegespräch in Filderstadt begründete Schmid