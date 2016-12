(red) - Die Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen bietet zusammen mit dem Förderverein der Max-Eyth-Schule Kirchheim Meistervorbereitungskurse zum Ablegen der Meisterprüfung im Handwerk an. Diese finden in der Regel außerhalb der Schulferien statt. Der Kurs zum Teil IV beginnt 2017 in der Kalenderwoche 12 oder 13. Er endet mit der Abschlussprüfung durch die Handwerkskammer Region Stuttgart im Juli des kommenden Jahres und findet an der Max-Eyth-Schule in Kirchheim statt. Ab September 2017 wird der Teil III an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Nürtingen angeboten, der ebenfalls mit einer Abschlussprüfung im März 2018 endet.