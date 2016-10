Uli Hoeneß, Jürgen Klinsmann und Helmut Roleder - die Liste der Fußballprofis ist lang, die einst auf dem Gelände der Sportschule in Ruit übernachtet und Lehrgänge des Württembergischen Fußballverbandes (WfV) absolviert haben. Die Gebäude stammten allerdings noch aus den 1940er-Jahren. Bei der Planung favorisierte der Verband eine Campus-Lösung. Dazu gehört auch ein vierstöckiger Neubau, in dem sich neben einem Lehrkräftezentrum mit Büros und Besprechungszimmern sowie Seminarräumen auch 30 Gästezimmer befinden. Und auch ein Umkleidebereich, denn das L-förmige Gebäude grenzt an den Sportplatz an.