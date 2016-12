(red) - In eine Schule in Wernau ist ein Unbekannter zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr, eingebrochen. Laut Polizei verschaffte er sich über ein Fenster Zugang zu einem Büro. Er stahl eine rote Portokasse, in der sich neben ein paar Briefmarken ein kleiner Geldbetrag befand.

Ebenfalls über ein Fenster ist ein Täter vergangenes Wochenende in eine Zahnarztpraxis in Kirchheim eingestiegen. Der Einbrecher hatte ein Loch in eines der Fenster geschlagen und den Fenstergriff entriegelt. Er durchstöberte die Praxis, verschwand aber ohne Beute.

In einer Gaststätte in der Claude-Dornier-Straße im