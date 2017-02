4100 Haushalte sollen in Köngen das schnellere Internet bekommen, in Wendlingen profitieren 6000 Haushalte davon. Das neue Netz werde so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind, verspricht die Telekom. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud werde bequemer. Das maximale Tempo beim Herunterladen steige auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s. Dazu werde das Unternehmen Glasfaserkabel verlegen und neue Verteiler aufstellen oder bestehende mit moderner Technik ausstatten.

„Die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger an ihren