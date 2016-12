von Elisabeth Maier

Anders als in den Vorjahren hat Kämmerin Astrid Peschke den Etat 2017 bereits im alten Jahr fertiggestellt. Diesen „Kraftakt“ der Finanzfachfrau lobte Ruppaner. Mit einem Haushaltsvolumen von 30,1 Millionen Euro ist die Gemeinde finanziell gut aufgestellt. Damit das so bleibt, will Ruppaner die Unternehmen am Ort weiter unterstützen. „Dazu gehört eine gute Breitbandverkabelung.“ Deshalb steckt die Kommune 100 000 Euro in eine sogenannte Leerrohrkonzeption, um die Gewerbegebiete gut ans Netz anzuschließen. Neue Entwicklungsmöglichkeiten für Unternehmen schafft die Gemeinde mit dem Bebauungsplan „Gewerbepark Wert“. In seiner