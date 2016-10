Das Postfrachtzentrum der DHL in Köngen will seine Flächen erweitern. Weil dort nun bis zu 32 000 Pakete am Tag abgefertigt werden, braucht das Unternehmen dringend weitere Kapazitäten. „Um Zeit zu sparen, planen wir eine mechanisierte Zustellbasis“, sagt Betriebsleiter Erhard Veigel. Außerdem will das Logistikunternehmen durch einen Ringverkehr die Verkehrsströme entzerren und so auch die Unfallgefahr mindern.

„Bei diesem Projekt sind noch viele Fragen offen“, brachte es Bürgermeister Otto Ruppaner im Gemeinderat auf den Punkt. Er begrüßte jedoch, dass die DHL sich nun der