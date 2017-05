Mehr Hundesteuer dank Befragung

WERNAU: 49 Vierbeiner wurden nachgemeldet

In Wernau sind nach den aktuellen Zahlen der Stadtverwaltung 471 Hunde steuerlich gemeldet. Damit leben in den 6003 Haushalten der Stadt zumindest offiziell 49 Hunde mehr als vor einem Dreivierteljahr. Dieser sprunghafte Anstieg der bekannten Hundepopulation ist das Ergebnis einer Bestandsaufnahme, die der Gemeinderat im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben hatte.