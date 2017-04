Von Harald Flößer

Anzeige

Menschen, die über ein niedriges Einkommen verfügen, will die Stadt Ostfildern stärker als bisher unterstützen. Dafür hat der Gemeinderat nun die Leistungen des im Jahr 2009 eingeführten Familienpasses erhöht. Auf Vorschlag der Verwaltung soll er künftig Ostfildern-Pass heißen. Generell geht es darum, Geringverdienern und deren Kindern eine bessere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in der Stadt zu ermöglichen.

Die Einkommensgrenzen für den Ostfildern-Pass werden ab Mai an die Entwicklung des Arbeitslosengeldes II angepasst. Konkret bedeutet das eine Erhöhung um sieben Prozent. Für Alleinerziehende