Von Melanie Braun

Vor wenigen Tagen erst hat die Polizei erneut einen Fall registriert, bei dem das Verdeck eines Cabrios zerstört wurde. Ein Unbekannter schlitzte das Dach eines VW Golf Cabrio fast der gesamten Länge vom Kofferraum bis zur Windschutzscheibe auf und richtete damit einen Schaden von rund 3000 Euro an. Das Auto war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vor dem Gebäude in der Olgastraße 26 in Esslingen geparkt gewesen.

Das ist längst nicht der einzige Vorfall dieser Art: Seit Mitte November musste die Polizei Dutzende dieser Fälle aufnehmen, der jüngste ist die Nummer 53. Allein in der Woche vor diesem wurden sechs Fälle bekannt,