Mehr als 350 000 Eurohaben Sternsinger gesammelt. Über 2200 Kinder zogen am Jahresanfang in 34 Kirchengemeinden im Dekanat Esslingen-Nürtingen singend von Haus zu Haus. Mit den Spendengeldern unterstützt das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ Projekte für Kinder in etwa 100 Ländern, dieses Jahr zum Beispiel die Turkana, ein Nomadenvolk in Nordkenia. In Kenia macht der Klimawandel den Menschen sehr zu schaffen. Das Kindermissionswerk sorgt dafür, dass das Geld schnell und sicher zu den Hilfsprojekten kommt.Foto: oh

Anzeige