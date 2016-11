Staunend stehen die Jungen und Mädchen von der Anne-Frank-Förderschule in Wendlingen vor dem Sandmandala, das der tibetische Mönch Jamyang mit einem Rohr aus Kupfer auf die vorgezeichnete Platte aufträgt. Im Treffpunkt Stadtmitte sind noch bis einschließlich morgen Mönche des Ganden Shartse Sockpa Khangtsen Klosters in Südindien zu Gast. „Wir möchten den Menschen in Europa unsere buddhistische Kultur nahe bringen“, sagt Yishi. Er spricht sehr gut Englisch und übersetzt für die Mönchsgemeinschaft, die derzeit auf einer Benefiztour in Europa unterwegs ist. Sie sammeln Spenden für ihr Kloster, in dem junge