Von Elisabeth Maier

Mit einem Fotostudio in Kirchheim hat sich der syrische Künstler und Fotojournalist Imad Alkhaldi eine Existenz aufgebaut. Sein künstlerisches Schaffen pflegt der Flüchtling, der 2013 sein Land verlassen musste, auch in seiner neuen Heimat. Mit Tinte und Wasserfarben kreiert er seine Kalligrafien, die ab Sonntag in der Kirchheimer Kornhaus-Galerie zu sehen sind. Die Vernissage beginnt am Sonntag, 30. April, um 17 Uhr in der städtischen Galerie in dem restaurierten Fachwerkbau am Krautmarkt.

„Ich will mit den Besuchern ins Gespräch kommen“, sagt der Künstler, der die Menschen in seiner neuen Heimat mit Traditionen der arabischen