(rok) - Überraschend ist es nicht, dass Thomas Matrohs sich nächstes Jahr wieder für den Posten als Bürgermeister in Deizisau bewirbt. Überrascht hat manchen Gemeinderat nur, wie schnell die erste Amtsperiode vorüber gegangen ist. „Wie im Flug“, fand Hartmut Fischer (FWG), und vermutlich liege es daran, dass „sehr viel und sehr gut geschafft worden sei - vom Gemeinderat und vom Bürgermeister“. Am 2. Juli 2017 können die Bürger der 6700 Einwohner zählenden Gemeinde abstimmen, ob sie das genauso sehen. Die Stelle wird am 28. April im Staatsanzeiger ausgeschrieben, mit dem Hinweis, dass sich der Amtsinhaber wieder bewirbt. Das gilt