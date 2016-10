Viele Menschen haben zu Hause Rollläden aus Kunststoff vor den Fenstern. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Elemente auf einer Maschine gefertigt wurden, die von der Bernhard Ide GmbH & Co. KG in Ostfildern-Scharnhausen stammt. Das Unternehmen, das im nächsten Jahr 60 Jahre alt wird, ist auf die Entwicklung und den Bau von Maschinen, Anlagen und Werkzeugsystemen zur Extrusion thermoplastischer Kunststoffe spezialisiert, die weltweit in der Kunststoff verarbeitenden Industrie eingesetzt werden.

Seit dem Jahr 1964 hat das Familienunternehmen seinen Sitz in Scharnhausen. Auf seinen