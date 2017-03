Markungsputzete

Denkendorf - Am Samstag, 18. März, findet wieder die Markungsputzete in Denkendorf statt. Haupttreffpunkt ist wie gewohnt das Feuerwehrhaus um 9 Uhr.

Krämermarkt

Denkendorf -Am Freitag, 10. März, findet von 8 bis 17 Uhr der Denkendorfer Krämermarkt in der Karlstraße statt. Zahlreiche Marktbeschicker bieten einen reichhaltigen Warenbestand zum Verkauf an. Der Scherenschleifer wird da sein und gibt Gelegenheit, Messer und Scheren schärfen zu lassen. Von Leder- und Strumpfwaren über Haushaltswaren, Tee, Kräutern und Gewürzen bis zu deftigen Mahlzeiten ist für jeden Geschmack etwas