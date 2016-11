Märchen ins High-Tech-Zeitalter gesungen

DEIZISAU: Gesangverein Concordia lädt zum musikalischen Potpourri ein

Einen unterhaltsamen Abend erlebten die Besucher der Festhalle in Deizisau am Samstagabend mit dem Konzert der „Happy Voices“ des örtlichen Gesangvereins Concordia. Was sich aus einem ehemals geselligen Beisammensein in früheren Jahren entwickelte, präsentiert sich heuer als kurzweiliges Potpourri aus Volksliedern, Schlagern und Popmusik entlang eines durchgängigen Themas.