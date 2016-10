Wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erzählen. Und wenn einer ein freiwilliges soziales Jahr absolviert, hat er noch mehr zu berichten. So wie Shawn Dullinger. Der 19-Jährige aus Scharnhausen arbeitete als Mädchen für alles in einem Projekt in Südafrika. Er kehrte mit vielen Eindrücken und Erlebnissen zurück.

„Die zwölf Monate waren eine tolle Erfahrung, die mir auf meinem weiteren Lebensweg hilft“, sagt der junge Mann. Nach dem Abitur wollte er etwas Exotisches kennenlernen. Ein neues Land, eine andere Kultur, eine neue Sprache und wie andere Menschen leben. Natürlich spielte der