(red) - Ein „hier hat Martin Luther gepredigt“ kann der evangelische Kirchenbezirk Bernhausen zum Jubiläum „500 Jahre Reformation“ nicht bieten. Doch die Reformation hat auch auf den Fildern tiefe Spuren hinterlassen. Welche, das zeigt im Jahr 2017 eine Ausstellung in 16 Teilen und Kirchen.

Die Menschen sollten nicht das glauben, was andere erzählen, sondern selbst die Bibel lesen, befand Luther. Dazu mussten viele zuerst das Lesen lernen. Also rief Luther die Fürsten und Städte zur Gründung von Schulen auf. 1534 kam die Reformation auf die Filder, drei Jahre später wurde in Bernhausen das Schulhaus erbaut. Daher sind ab 22.