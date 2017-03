Der Anschlag von Martin Luthers 95 Thesen zur Ablasspraxis der katholischen Kirche 1517 hatte weltweite Auswirkungen. Die folgende Reformation beeinflusste die Menschen nachhaltig. In einer umfangreichen Ausstellung geht das Stadtmuseum in Echterdingen den Spuren nach, die die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Umwälzungen vor Ort hinterlassen haben, obwohl Luther selbst nie auf den Fildern war. In einer Pressekonferenz zeigten die Beteiligten auf, was die Besucher ab Sonntag, 2. April, unter dem Titel „500 Jahre Reformation - Luthers Erbe in Leinfelden-Echterdingen“ erwartet.

