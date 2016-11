Über alle Berge sein, die Schnauze gestrichen voll haben, sich ins Fäustchen lachen, das Mütchen kühlen, all diese Sprichwörter lassen sich auf Martin Luther zurückführen. Anekdoten aus dem Leben Luthers, Biographisches, Witziges, Erstaunliches und Nachdenkenswertes präsentierte Stefan Österle von Dein Theater Stuttgart in seinem Programm „Untertan und Freigeist - ein lutherisches Reformationsprogramm“ am Sonntagmorgen in der Kirche St. Blasius in Nellingen.

Stefan Österle hat viel Bekanntes aufgearbeitet und noch mehr Unbekanntes entdeckt bei seinen Recherchen über Luther. Luther prägt das