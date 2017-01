Hochdorf (olt) - Heute Abend wird es in Hochdorf spannend. Dann stellen sich beim EZ-Podium in der Breitwiesenhalle ab 19 Uhr Amtsinhaber Gerhard Kuttler und Benjamin Haar, sein Herausforderer für die Bürgermeisterwahl vor. Die Hochdorfer wählen am Sonntag, 29. Januar. Für alle, die nicht in der Halle sein können, gibt es auf ab 18.45 Uhr einen Liveticker, über den man die Veranstaltung auch unterwegs oder gemütlich vom heimischen Sofa aus verfolgen kann.

