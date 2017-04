(red) - Das Staatliche Schulamt Nürtingen hat die Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen im Kreis Esslingen vorgelegt. Wie die Schulen dem Amt meldeten, werden im neuen Schuljahr voraussichtlich etwa 150 Schülerinnen und Schüler an Werkrealschulen wechseln, 1460 an Realschulen und 570 an Gemeinschaftsschulen. Die Realschulen verzeichnen nach bisherigem Stand einen leichten Zuwachs. Stabil bleiben die Übertrittszahlen an die Werkrealschulen. Etwas anders verhält es sich bei den Gemeinschaftsschulen. Ihre Schülerzahlen sind leicht rückläufig. Die Übertritte auf die Gymnasien werden nicht im Nürtinger Schulamt erfasst, sondern im