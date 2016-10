Ostfildern (mak) - Baden-Württemberg ist das sicherste Bundesland Deutschlands. Entsprechend ist die Situation in Ostfildern. Das bestätigten Thomas Pitzinger, Leiter des Polizeireviers Filderstadt, und Jens Munch, Leiter des Ostfilderner Polizeipostens, in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Sie stellten den Kriminalitätsbericht für das vergangene Jahr vor. Danach stiegen die Straftaten in Ostfildern gegenüber dem Vorjahr leicht an, von 1209 Fällen 2014 auf 1308 im Jahr 2015. Dennoch liegt die Stadt im landesweiten Vergleich in puncto Sicherheit aber mit an der Spitze. Mit hochgerechnet 3462 Straftaten pro 100 000