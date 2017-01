Von Thomas Krytzner

In Donnstetten läuft derzeit nur einer der drei Lifte. Nicht zuletzt, weil unter der Woche an den Nachmittagen die Skibegeisterten ausfallen. Jeweils zum Abend kommen dann mehr und am Wochenende strömen die Skisportfreunde auf die Alb. Dietmar Maaß ist mit seinem Sohn Joel von Bad Boll nach Donnstetten gefahren, damit dieser sich im kühlen Weiß austoben kann. „Er liebt Skifahren, obwohl er erst sechs Jahre alt ist.“ Die beiden kommen praktisch jeden Tag ins Skigebiet, wenn die Lifte laufen. „Wir haben lange genug warten müssen, bis es endlich Schnee hatte“, berichtet Dietmar Maaß. Warm eingepackt beobachtet er, wie Joel eine