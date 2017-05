(kh) - Der 59-jährige Fahrer eines Kleinlastwagens ist gestern Morgen kurz vor 6 Uhr auf der schmalen Kreisstraße zwischen Aich und Neckartailfingen nicht weit genug rechts gefahren und kurz vor einer Linkskurve direkt neben der B 312 frontal mit einem Auto zusammengestoßen, berichtet die Polizei. Dessen 19-Jähriger Fahrer versuchte vergeblich, nach rechts auszuweichen. Sein Auto kam nach dem heftigen Aufprall von der Straße ab und drehte sich, der Lastwagen kippte auf die Beifahrerseite und blieb quer auf der Straße liegen. Beide Fahrer und die 58-jährige Beifahrerin im Laster wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Über die Schwere und Art der Verletzungen ist der Polizei noch nichts bekannt. Feuerwehren aus mehreren Orten rückten mit insgesamt 45 Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. Meldungen, dass Fahrzeuginsassen eingeklemmt seien, trafen aber nicht zu. Die beiden Männer und die Frau konnten selbstständig die Fahrzeuge verlassen. Während der Unfallaufnahme war die Straße für mehrere Stunden gesperrt. Den Schaden an dem Transporter und dem Auto schätzt die Polizei auf 12 000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Ladung ist - der Laster transportierte Elektrogeräte - muss noch ermittelt werden.

Anzeige