Nürtingen (dpa/lsw) - Beinahe 45 Tage ohne Unterbrechung sind zwei Männer mit ihrem Lastwagen unterwegs gewesen. Die letzte Tour führte sie von Griechenland bis nach Nürtingen. Dort stellte die Polizei nach eigenen Angaben vom Freitag bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag fest, dass die beiden Fahrer eines 40-Tonners sich seit ihrer Abfahrt Ende März einfach beim Fahren abgewechselt hatten, statt das Fahrzeug für die vorgeschriebenen Ruhezeiten abzustellen. Wo genau die beiden Fahrer in dieser langen Zeit unterwegs waren, konnte die Polizei nicht im Detail benennen.

Die beiden hätten auf ihrem Weg in die Niederlande nach maximal elf Fahrtstunden eigentlich einen Parkplatz aufsuchen und zudem alle sieben bis neun Tage eine zweitägige Pause einlegen müssen. Neben einem Bußgeld von 25 000 Euro erlegten die Beamten den Fahrern eine Ruhezeit von 45 Stunden auf.

