39 Märchenspiele für den Nachwuchs und 39 Stücke für Erwachsene. Das ist die stolze Bilanz der Filderbühne, die dieses Jahr mit dem Jubiläumsstück „Lügen über Lügen“ 40-jähriges Bestehen feiert. Am 17. Januar 1977 fing alles an. Eine Handvoll Theaterbegeisterter gründete im Café Zimmermann in Sielmingen den Theaterverein. Seither hat der Spielbetrieb Tradition: Alle Jahre wieder im Frühjahr wird eine Komödie aufgeführt, im Winter kommt für Kinder ein Märchen auf die Bühne, ganz klassisch von den Gebrüdern Grimm oder Wilhelm Hauff, aber auch aus „Tausendundeine Nacht“ und moderne Märchen. Trotz turbulenter Zeiten