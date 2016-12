Labil stabil

KREIS ESSLINGEN: Finanzielle Konsolidierung des Kreisjugendrings erfolgreich - Aber Kreistag über „Esslinger Modell“ uneins

Wirtschaftlich steht der Kreisjugendring Esslingen (KJR) wieder stabil da. Der Konsolidierungsprozess - Finanzspritzen von Kreis und Kommunen plus neue Kontrollgremien - gilt nun offiziell als abgeschlossen. Aber jetzt rütteln die Freien Wähler im Kreistag an der strukturellen Basis, dem „Esslinger Modell“. Künftig sollen auch andere Freie Träger für eine Jugendeinrichtung in den Großen Kreisstädten 50 Prozent der Personalkosten erhalten. Der Kreistag hat die Entscheidung nochmals vertagt.