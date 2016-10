Nur der frühe Vogel fängt den Wurm. Unter Schnäppchenjägern und Sammlern ist das eine Binsenweisheit. Bereits gegen 10 Uhr in der Früh waren die ersten Beschicker dabei, ihre Waren auszubreiten - und die ersten Flohmarktfans standen schon in der Startlöchern, um sich ein langersehntes Schnäppchen zu sichern. Von der handgeschnitzten Holzfigur über Teller, Tassen, Kinderspielzeug, Antikes und Kurioses - auf den Tischen der Händler fand sich alles, was das Herz begehrt.

Zufrieden steckt ein älterer Herr einen Tonbierkrug der Plochinger Waldhornbrauerei in seine Tasche. Obwohl das gute Teil eine Macke